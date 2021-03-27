شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ 34 بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية فى الجولة الـ 34 بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2020 / 2021 ، وشهدت هذه الجولة فوز كل من الأهلى على الشمس 30/26، وسموحة على منوف الرياضى 55/23 والزمالك على هليوبوليس 30/24 ، فيما فاز أيضا الطيران على مدينة نصر 26/16، و6 أكتوبر على أصحاب الجياد 31/14 .

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تأجيل استكمال جولتى موسم كورونا بدورى المحترفين الذى كان قد تم تحديد موعده يومى 1 و 2 أبريل المقبلين إلى أجل غير مسمى .

كما قرر المجلس استفتاء مركز التسوية والتحكيم على الموافقة على واحدة من توصيتين إلغاء الموسم واحتساب البطل حامل لقب كأس مصر ودورى موسم 2018/2018 أو استكمال الموسم بالقوائم الجديدة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 1 أبريل موعدا لمواجهات دور الـ 16 بكأس مصر بمواجهات بين كل من، أصحاب الجياد مع الأهلى والبنك الأهلى مع الطيران وبنها مع الزهور و الشمس مع طلائع الجيش وسموحة مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأوليمبى وأسيوط الرياضى مع المعادى والزمالك مع مركز شباب العمال بقنا .