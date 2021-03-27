أخبار الزمالك اليوم السبت 27 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 27 / 3 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، الزمالك يكشف حقيقة رحيل أشرف بن شرقي فى الصيف، ويستقر على تجديد إعارة محمد صبحى الموسم المقبل.

الزمالك يكشف حقيقة رحيل أشرف بن شرقي فى الصيف

كشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك حقيقة رحيل المغربى أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية الموسم الكروى الحالي، بعدما ترددت أنباء قوية عن اقتراب اللاعب من الرحيل ورفضه تجديد عقده مع القلعة البيضاء فى الوقت الحالي.

الزمالك يستقر على تجديد إعارة محمد صبحى الموسم المقبل

استقر مسئولو نادى الزمالك، بنسبة كبيرة، على تجديد إعارة محمد صبحي حارس الفريق الشاب مرة أخرى فى الموسم الجديد، نظرا لصعوبة مشاركته فى المباريات حال العودة للأبيض الموسم المقبل، فى ظل وجود أكثر من حارس متميز.

أحمد عبد المقصود أحدث أعضاء الجهاز الفنى للزمالك يظهر فى مران اليوم

يظهر أحمد عبد المقصود، مدرب الزمالك الجديد، فى التدريبات الجماعية للفريق التى ستقام ظهر اليوم، السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر بدورى أبطال أفريقيا.

كارتيرون يرفض منصب مدير الكرة فى جهازه المعاون بالزمالك

كشف أحد أعضاء اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، عن مصير منصب مدير الكرة بالجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، خاصة بعدما رفض أسامة نبيه المدرب العام، الجمع بين منصبه ومنصب مدير الكرة فى وقت واحد.

إصابة غادة أمير لاعبة طائرة الزمالك بقطع جزئى فى وتر الكتف

كشفت غادة أمير عبد العزيز، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادى الزمالك، أن الأشعة والفحوصات الطبية التى أجرتها عقب الإصابة التى تعرضت لها مؤخرا مع الفريق أثبتت إصابتها بقطع جزئى فى وتر الكتف وارتشاح وتجمع دموى.

كارتيرون يجتمع بمعاونيه قبل انطلاق مران الزمالك.. وفقرة تأهيلية بمجمع الصالات

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر.

تقسيمة الزمالك تنتهى بالتعادل الإيجابى تحت أنظار كارتيرون

انتهت التقسيمة التى خاضها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، بقرار من الفرنسي كارتيرون المديرالفني بعد إلغاء ودية الأمس، حيث أدار هذه التقسيمة طاقم تحكيم قام الجهاز الإداري باستقدامه لتأخذ التقسيمة طابع الجدية.