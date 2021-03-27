شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة الـ100 ألف جنيه تشعل غضب كريم فؤاد في إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من كريم فؤاد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي والمعار من النجوم، عن غضب اللاعب؛ بسبب الغرامة التي وقعت عليه من قِبَل عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق البترولى، خصوصا أن اللاعب ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي في الفترة الحالية.

كان عبد الناصر محمد قد غرّم كريم فؤاد مبلغ 100 ألف جنيه؛ بسبب تصريحاته التليفزيونية، دون الحصول على إذن من مجلس الإدارة وفقا للائحة المعمول بها في إنبى، دون النظر إلى أن المداخلة تمت خلال وجوده في معسكر المنتخب الأوليمبي.

وأوضح المصدر أن كريم فؤاد أدلى بتصريحاته التليفزيونية على اعتبار أنه في معسكر المنتخب ويرتدي قميص منتخب مصر وحديثه عبر القناة الفضائية التابعة للشركة الراعية للاتحاد هو حق أصيل تكفله اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وفى سياق متصل أبدى دكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأوليمبى استياءه الشديد من توقيع غرامة مالية على كريم فؤاد، خلال وجوده فى معسكر المنتخب الأولمبى المقام حاليا ضمن برنامج الإعداد لنهائيات أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل.

أكد عبد العزيز، أن وجود كريم فؤاد أن جهاز المنتخب الاوليمبى يُكِن كل احترام وتقدير لكل أندية مصر التي ينضم عناصر منها، أو لا ينضم للمنتخب، باعتباره شرفا للاعب والنادي الذي ينتمي إليه، وأن الجهاز حريص على أن تكون العلاقة طيبة بين اللاعبين وأنديتهم، وهو ما تم تأكيده فى اجتماع الجهاز مع اللاعبين في بداية كل معسكر وبالتالي فإنه من غير المقبول أن يتم الإعلان عن عقوبة على لاعب موجود فى معسكر المنتخب.