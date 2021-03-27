شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطالب إدارة الاتحاد بحسم ملف محمد صبحي قبل أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري من إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي، التفاوض مع الزمالك لتمديد إعارة محمد صبحي حارس الفريق الأبيض والمنتخب الأولمبي، المعار لصفوف زعيم الثغر هذا الموسم.

ويعتمد العميد على صبحي بشكل أساسي منذ مطلع هذا الموسم، وساهم أداء الحارس في وضع الاتحاد السكندري في المركز الرابع بالدوري الممتاز بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

ومن المنتظر خلال الأسابيع المقبلة أن يبدأ مصيلحي التفاوض مع إدارة الزمالك لتجديد إعارة محمد صبحي لمدة موسم آخر، في ظل عدم وجود فرصة لمشاركته مع الفريق الأبيض في وجود الثلاثي جنش وأبو جبل ومحمد عواد.

مطلع هذا الموسم، تسلم مسئولو الزمالك شيكا من الاتحاد السكندري بقيمة 2 مليون جنيه، عبارة عن قيمة انتقال محمد صبحي حارس الفريق الأبيض إلى زعيم الثغر، لمدة موسم، وذلك بعدما تواجد إيهاب جابر، المدير الإداري للاتحاد، بتكليف من محمد مصيلحى رئيس النادي السكندري لإنهاء الصفقة التي شهدت مزاحمة من الإسماعيلي وعدة أندية من الدوري إلا إن العرض المالي للاتحاد حسم الصفقة.

واستقر مسئولو الاتحاد على طلب الحارس على سبيل الإعارة أولا، وعدم التفاوض من أجل الشراء النهائي، حتى لا يغالي نظرائهم في الزمالك في قيمة الصفقة.

ويخشى حسام حسن المدير الفني للاتحاد من تباطؤ إدارة ناديه في ملف التفاوض لتجديد إعارة اللاعب حتى الدورة الأولمبية التي يشارك فيها منتخبنا الأولمبي في طوكيو، خاصة أنها قد تكون نافذة يطل منها صبحي على حلم الاحتراف الخارجي.