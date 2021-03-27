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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 27 / 3 / 2021، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، المنتخب ينقل مرانه غدا إلى بتروسبورت بسبب جزر القمر، وتعرف على تطورات محاولات الأهلي لضم هداف الدوري في الصيف.

تعرف على تطورات محاولات الأهلي لضم هداف الدوري في الصيف

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المنتخب ينقل مرانه غدا إلى بتروسبورت بسبب جزر القمر

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