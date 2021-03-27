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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 27 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 27 / 3 / 2021، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، المنتخب ينقل مرانه غدا إلى بتروسبورت بسبب جزر القمر، وتعرف على تطورات محاولات الأهلي لضم هداف الدوري في الصيف.

تعرف على تطورات محاولات الأهلي لضم هداف الدوري في الصيف

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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