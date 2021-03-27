شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراكز تثير حيرة كارتيرون فى تشكيل الزمالك حتى الآن.. الظهيران الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادى الزمالك للاستقرار على تشكيل الفريق قبل مواجهة مولودية الجزائر، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين، خلف مولودية الجزائر صاحب الـ8 نقاط فى الوصافة، بينما الترجى التونسى فى صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي تونجيث السنغالى فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وهناك 3 مراكز حائرة لم يستقر عليها كارتيرون حتى الآن نستعرضها في التقرير التالى..

الظهير الأيمن

أول هذه المراكز هو الظهير الأيمن الذى يتواجد به كل من حازم إمام قائد الفريق، والتونسى حمزة المثلوثى، والناشئ أحمد عيد، ويفاضل كاريترون بين حازم إمام وأحمد عيد بعد إصابة حمزة المثلوثى وتأخر عودته للفريق، ويدرس الدفع بحازم إمام العائد من الإصابة نظرا لخبرته الكبيرة فى ملاعب أفريقيا، خاصة أن المباراة لا تقبل أى نتيجة سوى فوز الزمالك حتى يحافظ على آماله في التأهل للدور المقبل.

الظهير الأيسر

تنفس الفرنسي باتريس كاريترون الصعداء، بعد تعافى محمد عبد الشافى من الإصابة وأصبح جاهزا لخوض المباريات، بجانب تواجد عبد الله جمعة الذى يتواجد فى معسكر المنتخب، وأحمد أبو الفتوح الذى يعانى من إصابة غادر على إثرها من معسكر المنتخب.

ويدرس كاريترون الدفع بمحمد عبد الشافى في مباراة المولودية نظرا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها، ولكن سيتوقف الأمر على المستوى الذى سيظهر به في التدريبات في الفترة الحالية.

رأس الحربة

يعد مركز رأس الحربة الشغل الشاغل كل الجماهير البيضاء وليس كارتيرون فقط، بعد رحيل مصطفى محمد إلى جالاتا سراى، حيث يعانى الزمالك من العقم التهديفى، ويفاضل كاريترون بين مروان حمدى وأسامة فيصل لمواجهة المولودية.

ويميل كاريترون إلى اللعب بدون رأس حربة صريح والاكتفاء بالثلاثى يوسف أوباما وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو أمام ثلاثى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى وإمام عاشور، أو الدفع بمروان حمدى والاكتفاء بثنائى الوسط ساسى وطارق.