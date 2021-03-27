تصفيات المونديال.. تركيا تتصدر.. هولندا تهزم لاتفيا.. وفوز ثان لروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

عزز منتخب روسيا صدارته للمجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر عبر الفوز على ضيفه منتخب سلوفينيا 2/1 اليوم السبت في الجولة الثانية من التصفيات.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب كرواتيا على ضيفه منتخب قبرص 1 /صفر.

وعلى ملعب فيشت الأولمبي، تقدم أرتيم دزيوبا بهدف للدب الروسي في الدقيقة 26 ثم عاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 35 وتكفل جوسيب إيليشيش بالهدف الوحيد لسلوفينيا في الدقيقة 36.

ورفع المنتخب الروسي رصيده في الصدارة إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن منتخب سلوفينيا صاحب المركز الثاني ويحل منتخب كرواتيا في المركز الثالث بثلاث نقاط أيضا ويقبع منتخب قبرص في المركز الخامس بنقطة واحدة.

وفي رييكا، سجل ماريو باساليتش هدف الفوز لكرواتيا في الدقيقة 40.

من جانبه، تصدر منتخب تركيا المجموعة السابعة من التصفيات بفوزه على مضيفه النرويجي 3 /صفر اليوم السبت في الجولة الثانية من التصفيات.

وتغلب منتخب هولندا على ضيفه منتخب لاتفيا 2 /صفر في الوقت الذي اكتسح فيه منتخب الجبل الأسود ضيفه منتخب جبل طارق 4 /1.

ويتصدر منتخب تركيا المجموعة السابعة بست نقاط من انتصارين متتاليين بفارق الأهداف عن منتخب الجبل الأسود ويحل منتخب هولندا المركز الثالث بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن النرويج صاحبة المركز الرابع وتحل لاتفيا في المركز الخامس بدون رصيد ويتذيل منتخب جبل طارق الترتيب بلا رصيد أيضا.

وعلى ملعب لا روزاليدا، سجل أوزان توفان الهدفين الأول والثالث لتركيا في الدقيقتين الرابعة و59 وتكفل كاجلار سويونكو بالهدف الثاني في الدقيقة 28.

وعلى ملعب يوهان كرويف أرينا، تقدم ستيفن برجيوس بهدف لهولندا في الدقيقة 32 ثم أضاف لوك دي يانج الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وعلى ملعب بودجوريتشا سيتي ستاديوم، تقدم فاتوس بيكيراج بهدف للجبل الأسود في الدقيقة 26 لكن بعد أربع دقائق فقط أدرك ريس ستيشي التعادل لجبل طارق من ضربة جزاء.

وأضاف ماركو سيميتش الهدف لثاني للجبل الأسود في الدقيقة 43 ثم أحرز زاركو توماسيفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 53 قبل أن يختتم ستيفان يوفيتيتش التسجيل في الدقيقة 80.