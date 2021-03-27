تحت قيادة إيهاب جلال.. الإسماعيلي يسقط وديًا أمام أسوان قبل الظهور الرسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

خسر الإسماعيلي مباراته الودية التي اختارها المدير الفني الجديد إيهاب جلال أمام أسوان بهدف نظيف قبل استئناف مسابقة دوري we المصري باللعب أمام سيراميكا كليوباترا السبت المقبل.

وحاول إيهاب جلال في المباراة التي أقيمت اليوم السبت تجربة اللاعبين في مراكز مختلفة واستخدام عدة طرق لعب يستطيع الاعتماد عليه خلال المباريات الرسمية المقبلة.

وشارك خلال المباراة الودية التي أقيمت أمام أبناء الجنوب على ستاد الإسماعيلية 19 لاعبًا بين الشوطين الأول والثاني.

وأحرز هدف المباراة الوحيد محمد حسن عن طريق الجزاء في مرمى فريقه ليفوز أسوان بهدف نظيف.

ولعب الإسماعيلي مباراة أخرى الإثنين الماضي أمام الإنتاج الحربي وخسرها بهدف دون رد، عقب 24 ساعة فقط من تولى إيهاب جلال مهمة تدريب الفريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري we المصري برصيد 11 نقطة لكن يفصله عن أقرب مراكز البقاء 3 نقاط فقط.