بعد التعادل مع الزمالك.. سماد السويس يواجه النجوم ودياً

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي سماد السويس نظيره فريق النجوم ودياً عصر يوم الإثنين القادم بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي ذلك بعد الودية التي أجراها سماد السويس مع نظيره الزمالك والتي كانت يوم الجمعة

الماضية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

وأكد محمد صحصاح المشرف العام على الكرة بنادي سماد السويس أنهم وافقوا على طلب النجوم بشأن المباراة الودية لأنهم دائمًا

يعملون على تنظيم مباريات ودية من أجل تحفيز لاعبيهم من أجل الإبقاء في مكانتهم في دوري القسم الثاني .

جدير بالذكر يشارك نادي سماد السويس في دوري القسم الثالث بالمجموعة السابعة " مجموعة القناة".

في المقابل يشارك فريق النجوم في دوري القسم الثاني في مجموعة القاهرة والقناة.