«الشباب والرياضة» : إنطلاق عملية التصويت الإليكتروني لجولة الإعادة لإنتخابات برلمان الشباب في 5 محافظات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات برلمان الشباب برئاسة الدكتور أشرف صبحي _وزير الشباب والرياضة ،عن إنطلاق عملية التصويت الإليكتروني بنظاميها الفردي والقائمة ، في جولة الإعادة للإنتخابات برلمان شباب مصر تحت شعار «كن قيادياً....كن مؤثراً» ،علي مدار يومي الأحد والاثنين الموافق 29،28 مارس 2021 ، في عدد من المقرات والدوائر الانتخابية داخل مراكز الشباب التي حددتها مديريات الشباب والرياضة علي مستوى 5 محافظات" الغربية والشرقية والقليوبية والدقهلية،بني سويف"

،ذلك طبقا لقرار اللجنة العليا بعد فحص الطعون المقدمة بإعادة الانتخابات بالمحافظات سالفة الذكر .

بدأت عملية الصمت الإنتخابي ،اليوم 27 مارس ،وفقا للجدول الزمني ،تم إرسال باسورد خاص لعدد

3152 مشارك ممن لهم حق الأداء بأصواتهم خلال عملية التصويت الالكتروني عبر خاصية الرسائل القصيرة لكل مشارك بالعملية الانتخابية .

و تجري إعادة انتخابات الدائرة الخامسة بمحافظة الغربية وتشمل إدارتى السنطة وزفتى على النظام الفردي، وإعادة انتخابات الدائرة الرابعة بالشرقية وتشمل إدارتى ههيا، وأبو كبير على النظام الفردي، وعلى مستوى محافظة القليوبية فتقرر إعادة انتخابات النظام الفردي بالدائرة الأولى وتشمل إدارتى بنها، ومدينة بنها، وإعادة انتخاب القائمة على مستوى المحافظة.

وعلى صعيد محافظة الدقهلية، قررت اللجنة إعادة انتخابات جميع الدوائر الانتخابية على مستوى

المحافظة على مستوى الفردي والقائمة.

كما تجري إعادة إنتخابات الدائرة الأولي بمحافظة بني سويف وتشمل إدارتي ناصر والواسطة ،وإعادة إنتخابات القائمة علي مستوي المحافظة

وتهيب اللجنة العليا للانتخابات السادة أعضاء برلمان الشباب بالمحافظات سالفة الذكر بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فضلاً علي ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمه للعملية الانتخابية والتي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات.

ويبعث وزير الشباب والرياضة رسالة طمأنينة إلى أعضاء برلمان الشباب، المشاركين في الماراثون الاستحقاقي ، حيث كلف بتشكيل لجنة مركزية من الوزارة للإشراف والمتابعة على عملية إعادة الانتخابات في الدوائر المحددة؛ لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة وحيادية تامة.

وجدير بالذكر يتم فتح باب تقديم الطعون علي الانتخابات يوم 30 مارس ،الرد على الطعون خلال الفترة من 31مارس حتي 4 إبريل المقبل ،الإعلان الرسمي علي النتيجة النهائية 5 ابريل 2021.