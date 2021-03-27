لعبة السلاح .. تعرف عليها وقوانينها قبل انطلاق بطولة العالم للناشئين والشباب

ياسر رشاد - القاهرة - لعبة السلاح ، هي المبارزة، وتسمى أيضا المبارزة الأولمبية، وهي رياضة ، يتنافس ويتقاتل فيها لاعبان اثنان ، باستخدام السيوف ومنها سيف الشيش و سيف المبارزة و "السيف العربي .

- المعدات اللازمة للعبة السلاح:

تشمل المعدات اللازمة للعبة السلاح ، السيوف وسترة بيضاء، حامي الإبط، اثنين من حامي الصدر ، وقناع للوجه، و عالية الجوارب والقفازات وسروال قصير.

قانون اللعبة:

- يتم إجراء نقاط الفوز من خلال اتصال السيف مع الخصم.

انواع لعبة السلاح :

هناك ثلاثة انوع في لعبة السلاح و لكل سلاح قواعده، وهي:

- سلاح الشيش

- سلاح المبارزة

- السلاح العربي

ونستعرض اليوم معلومات عن لعبة سلاح الشيش فيما يلي :

سلاح الشيش هو سلاح دفع خفيف، يبلغ أقصى وزن له 500 جرام.

قانون اللعبة:

- يستهدف الجذع (بما في ذلك الظهر)، الرقبة، والفخذ، ولكن دون الذراعين والساقين.

وسلاح الشيش لديه حرس اليد دائرية صغيرة التي تعمل على حماية اليد من الطعنات المباشرة.

- اليد ليست هدفا صالحا في سلاح الشيش، وهذا هو في المقام الأول للسلامة.

- يتم تسجيل اللمسات فقط مع الطرف.

- يضرب مع الجانب من الشفرة لا تسجل على

جهاز التهديف الإلكتروني (ولا توقف العمل). اللمسات التي تهبط خارج المنطقة المستهدفة (وتسمى لمسة من الهدف وتدل عليها لون متميز على جهاز التهديف) وقف العمل، ولكن لا يسجل.

- فقط لمسة واحدة يمكن أن تكون جائزة إما المبارزة في نهاية عبارة.

-إذا كان كل من المبارزة اللمسات الأرضية في غضون فترة كافية بما فيه الكفاية من ميلي ثانية واحدة لتسجيل اثنين من الأضواء على الجهاز.

- يستخدم الحكم قواعد "حق الطريق" لتحديد أي المبارزة يتم منح لمسة، أو إذا كان الهدف خارج الهدف له الأولوية على ضرب صالح، في هذه الحالة لا يتم منح لمسة.

-إذا كان الحكم غير قادر على تحديد أي المبارزة الحق في الطريق، لا يتم منح لمسة.