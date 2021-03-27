بعد تأهلها للأولمبياد .. تعرف على مسيرة فريدة عثمان مع السباحة العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت النجمة المصرية فريدة عثمان تألقها في عالم رياضة السباحة بعدما نحت فيالتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 .

وجاء تأهل فريدة عثمان إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد فوزها بالميدالية الذهبية فى سباق 100 متر فراشة، بزمن 57.84 خلال فعاليات بطولة ISCA الدولية للسباحة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونستعرض ملخص لمسيرة فريدة عثمان مع السباحة العالمية ، والتي تعد أول سباحة مصرية تحقق رقما قياسيا عالميا .

بدأت فريدة عثمان مسيرتها مع السباحة وهي في عمر أربع سنوات، وتوقفت لفترة عن ممارسة السباحة الإيقاعية، قبل أن تعود لممارسة السباحة في سن 11 عاما، لتفوز بكل الذهبيات في بطولات 50 و100 متر حرة وفراشة، والثاني في مسابقات الـ200 متر في أول مشاركة

لها في البطولة المصرية التي اختيرت فيها كأفضل سباحة في البطولة، ويتم اختيارها لتمثل مصر في دورة الألعاب العربية بمصر عام 2007 وهى في سن 12 عاما، لتصبح أصغر متسابقة وتشارك في مسابقات الـ 50 والـ 100 متر حرة وفراشة.

وخلال مشاركة فريدة عثمان في دورة الألعاب العربية، عام2007 كانت أصغر لاعبة مصرية وعربية تفوز بمسابقة الـ50 متر فراشة وتكسر الرقم القياسي في المسابقة، كما أنهت مسابقة الـ100 متر فراشة في المركز الساد وخلال مشاركة فرية عثمان، بالبطولة الأفريقية للناشئين في موريشيوس عام 2009، فازت بمسابقة الـ 50 متر حر محققة

رقما قياسيا بـ (26.36 ثانية)، وببطولة الـ50 متر فراشة والتي حققت فيها أيضا رقما قياسيا بـ (27.60 ثانية)، وبمسابقة الـ50 متر ظهر برقم قياسي 31.04 ثانية.

وفازت البطلة المصرية بفضية الـ100 متر فراشة، وبرونزيتي الـ 100 متر حر و100 متر ظهر، وأيضا بثلاث فضيات فرق في الـ 100*4 و200*4 متر حر تتابع و4*100 متر تتابع متنوع.

وخلال مشاركة فريدة عثمان بدورة الألعاب الأفريقية 2011 فازت بذهبية الـ 50 متر حر محققة

رقما قياسيا في البطولة بـ(27.08 ثانية)، وفي دورة الألعاب العربية 2011 حققت فريدة 7 ميداليات ذهبية في الـ50 متر حر (25.96 ثانية)، و100 متر حر (56.50 ثانية)، و50 متر ظهر (30.25 ثانية)، و50 متر فراشة (26.58 ثانية)، و100 متر فراشة (1.00.50 دقيقة)، و4*100 متر حر تتابع و4*100 متر متنوع.

القاب وارقام فريدة عثمان رفعت من سقف طموحات الجماهير المصرية والتي اصبحت تترقب الوقت فقط للاحتفال مع الملكة بميدالية أوليمبية .