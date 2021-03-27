ميونخ 1860 في المرتبة الأولى عالميا والأهلي المصري في المرتبة الخامسة لأفضل 100 نادي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الموقع البريطانى الرياضى الشهير" four four two"، عن تقييم عالمي من ناحية الأقدمية والشهرة والبطولات، لأفضل 100 نادي كرة قدم لهذا القرن.

وجاء نادي ميونيخ 1860 الألماني، في المركز الأول عالميا، وتصدر النادي الألماني العريق ترتيب الدوري في عام تأسيسه سنة 1860. ويقع النادي في ميونخ بإقليم بافاريا في ألمانيا.

وعلى ملعبه جرت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2006، واستطاع حصد بطولة الدوري الألماني 1966، ويعد في السابق غريما تقليديا لبايرن ميونخ. وأنقذ المستثمر الأردني حسن إسميك، نادي ميونيخ 1860 من الإفلاس عام 2011 وذلك بعد هبوط الفريق للدرجة الثالثة. ومنذ ذلك الوقت وهو يترأس مجلس الرقابة بالنادي.

في المرتبة الثانية، جاء نادي أبردين الاسكتلندي، وهو أحد أنجح أندية اسكتلندا، حيث لم يعرف الهبوط منذ صعوده للدرجة الأولى عام 1905، كما حمل لقب الدوري 4 مرات ولقب الكأس 6 مرات، الأمر الذي يجعل أبردين دوماً مذكوراً إلى جانب العملاقين جلاسكو رينجرز وسيلتك.

وتعتبر أفضل فترة عرفها أبردين بتاريخه، هي مع أسطورة التدريب السير اليكس فيرجسون، الذي اشتهر أيضا بتدريبه مان يونايتد لما يقارب 27 سنة، حيث حمل لقب الدوري الأسكتلندي 3 مرات و 4 ألقاب كأس ولقب كأس أوروبا لأبطال الكأس ولقب السوبر الأوروبي أيضاً، لتكون فترة لا تنسى في تاريخ النادي، منذ رحيل السير اليكس فيرجسون عن أبردين، لم يحمل الفريق إلا لقبين؛

كأس اسكتلندا عام 1990 وكأس الرابطة عام 2014.

أما نادي إيه سي ميلان الإيطالي، جاء في المرتبة الثالثة، ويعتبر الفريق أكثر نادي إيطالي فاز بالبطولات الأوروبية نظرا لتحقيقه 7 كؤوس دوري أبطال أوروبا، يجهل الكثير من عشاق كرة القدم حقيقة أن العملاق الإيطالي أى سى ميلان قد تأسس على أيدي مغتربون إنجليز وهما هيربيرت كيلبين و الفريد ادواردز،ظهر النادى لأول مرة فى يوم 13 ديسمبر لعام 1899 وكان مشهورا بكونه نادى لكرة القدم و رياضة الكريكيت أيضا وسمى حينها بنادى ميلان لكرة القدم والكريكيت، لكن سرعان ما سيطرت الساحرة المستديرة على النادي بشكل عام ليتغير اسمه لنادى ميلان اف سى عام 1919 ولكنه تغير للمرة الاخيرة ليصبح باسمه الحالى اى سى ميلان.

وتألق فريق إي سي ميلان بشكل كبير منذ لحظاته الأولى حيث فاز بأول بطولة دوري ايطاليا بعد عامين فقط من تأسيسه ومن ثم نجح ايضا فى الفوز ببطولتين متتاليتين موسمي 1906 و1907.

وتأثر الفريق كثيرا بانفصال شركائهم عنهم نظرا لرغبتهم فى تأسيس نادى مستقل والذي عرف بعد ذلك باسم انتر ميلان، حيث عجز الفريق عن تحقيق أى بطولة لمدة 40 عام.

ونجح الميلان أخيرا فى الفوز

بأول لقب لهم بعد هذا الغياب فى عام 1951 بفضل قدرات العديد من الأساطير مثل جونار جرين والهداف التاريخى للنادى جونار نوردال ونيلس ليدلوا.

وجاء في المرتبة الرابعة، نادي أياكس أمستردام الهولندي، حيث يعتبر أحد أروع الأندية في أوروبا بسبب فلسفاتهم الكروية والترويج المستمر للمواهب الشابة ، وتأسس نادي أياكس عام 1900، ووصل الدرجة الأولى عام 1911، ومن يومها لم يهبط أبداً.

الفريق الهولندى له إنجازات كبيرة على مستوى أوروبا، حيث حمل لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، منها 3 مرات متتالية ما بين 1971-1973 بقيادة الأسطورة يوهان كرويف، في حين كان فوزهم بلقب 1995 بكتيبة شباب قادها المدرب لويس فان جال.

ويعد أياكس من الفرق القليلة في أوروبا التي حملت شرف الثلاثية، وذلك عندما حققوها في عام 1972، هو أكثر نادي هولندي نجاحاً في التاريخ، حيث حقق لقب الدورى الهولندى 33 مرة، وحمل لقب كأس هولندا 18 مرة.

وفي المركز الخامس، جاء النادي الأهلي المصري، والملقب بـ "نادي القرن". ويستحق مكانًا في القائمة، كونه أحد النوادي الرياضية المصرية المهمة، والذي تمّ تأسيسه في عام 1907م، ويطلق عليه النادي الأهلي للرياضة البدنية، ويعدّ من أكبر الأندية المصرية العربية الأفريقية، بالإضافة إلى شهرته الكبيرة نتيجة حصوله على العديد من بطولات كرة القدم؛ حيث أحرز الفوز في 20 بطولة قارية، والتي بدورها أدّت إلى حصوله على مكانة متميّزة عالية على مستوى الوطن العربي فيما يتعلّق برياضة كرة القدم.

وحصل فريق الأهلي أيضا على لقب أفضل نادي أفريقي في القرن العشرين، وذلك بقرار صادر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في عام 2000م، بالإضافة إلى كونه النادي الرياضي الأوّل على مستوى مصر وأفريقيا، فيما يتعلق برياضة كرة القدم، كما حصل فريق الأهلي على 139 بطولة.