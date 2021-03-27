رقم تاريخي لـ "مودريتش" في فوز منتخب كرواتيا على قبرص بتصفيات المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب كرواتيا في حصد أول ثلاثة نقاط في منافسات المجمعة الثامنة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 .

وفاز منتخب كرواتيا على نظيره منتخب قبرص بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم

ملعب ستوديون رييكا ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم .

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب باسيليتش في الدقيقة 40 من عمر اللقاء .

بهذه النتيجة اقتنص منتخب كرواتيا

أول 3 نقاط له في التصفيات يحتل بها المركز الثالث بالمجموعة الثامنةبينما تجمد رصيد منتخب قبرص عند نقطة وحيدة في المركز الخامس.

وشهدت مواجهة كرواتيا وقبرص مشاركة النجم لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني في المباراة رقم 135 مع منتخب بلاده ليصبح أكثر اللاعبين تمثيلًا للمنتخب الكرواتي على مر التاريخ.