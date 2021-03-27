رونالدو يقود هجوم البرتغال في مواجهة صربيا بتصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب البرتغال بقيادة فرناندو سانتوس المدير الفني ، عن تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة المنتخب الصربي والتي ستنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وضم تشكيل منتخب البرتغال الرسمي لمواجهة منتخب صربيا كل من: -

في حراسة المرمى: أنتوني لوبيز

خط الدفاع: سيدريك سواريس - فونتي - روبين دياز - جواو كانسيلو

خط الوسط: دانيلو بيريرا - سيرجيو أوليفيرا - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: برناندو كوستا - دييجو جوتا - كريستيانو رونالدو

يذكر أن منتخب البرتغال يحتل المركز الثاني في المجموعة الأول برصيد 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الماضية على منتخب أذربيجان بهدف نظيف وبفارق الاهداف عن منتخب صربيا صاحب الصدارة بعد فوزه على أيرلندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.