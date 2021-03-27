تعرف على نتيجة مباراة منتخب البرتغال ومنتخب صربيا في أهم مباريات اليوم السبت 27-3-2021، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

تم تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات قارة أوروبا إلى عشر مجموعات، أول أربع مجموعات تضم 5 منتخبات، أما الست مجموعات الباقية تضم 6 منتخباب، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، ويخوض صاحب المركز الثاني مباراة الملحق.

ويلعب منتخب البرتغال ومنتخب صربيا لحساب المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات، أذربيجان، إيرلندا، لوكسمبرج، وقطر.

ويستقبل المنتخب البرتغالي اليوم نظيره المنتخب الصربي على ملعب راجكو ميتيتش بمدينة بيوغراد، في الجولة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وانتصر المنتخب البرتغالي في الجولة الأولى على منتخب “أذربيجان” بهدفٍ دون رد، وسيسعى للإنفراد بصدارة المجموعة الليلة عندما يواجه المنتخب الصربي الذي فاز هو الآخر على منتخب إيرلندا لحساب الجولة ذاتها.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب البرتغال ومنتخب صربيا على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سبورت تي في 1 البرتغالية.

ويدير لقاء منتخب البرتغال ومنتخب صربيا، الحكم الهولندي “داني ماكيلي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

اضغط هنا للوصول إلى صفحة نتيجة مباراة منتخب البرتغال ومنتخب صربيا في تصفيات كأس العالم 2022