كأس خادم الحرمين | رسائل تحذير إلى جمهور النصر قبل مباراة الفيصلي

وجه المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي، سعود الصرامي، تحذير شديد اللهجة إلى الجماهير النصراوية قبل مواجهة الفيصلي المقبلة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم 4 أبريل المقبل.

وأكد الصرامي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” عدم رضاه عن اهتمام جماهير النصر المبالغ فيه بانتخابات النادي، رغم المباراة الهامة المقبلة أمام الفيصلي.

وأوضح أن تركيز النصراويين على الانتخابات، وإهمال الفريق، قد يؤدي إلى الخسارة أمام الفيصلي “العنيد”، وضياع حلم بطولة الكأس الغالية.

تغريدات الصرامي لجماهير النصر

وقال متحدث النصر السابق: “انتخابات النصر انتهت والوضع الإداري مستقر .. جاء الدور على حسين عبدالغني و المدرب الآن هورفارت لتجهيز نجوم الفريق لياقيًا و فنيًا للفيصلي فهي المباراة الأهم في مشوار النصر هذا الموسم.. الاكتفاء بتدريب مسائي ليس كافياً للوصول للجاهزية المطلوبة الفيصلي منافس خطير و قادر على الفوز.

خسارة النصر من الفيصلي ستكون أكبر إحباط لرجال العالمي و جمهوره بعد التضحيات الجسام التي قدمت”.

وأضاف: “نصيحتى لعبدالغني و للمدرب إعداد وتنفيذ برنامج عالي المستوى من الناحية اللياقية و الطبية و البدنية لتكون عاملًا مهمًا في الوصول لنهائي الكأس الفوضى و قلة التدريبات نتيجتها كوارثية”.

وأنهى بقوله: “لا يمكن ان يستمر النصراويين يتابعون تطورات الانتخابات التي أنتهت بكامل تفاصيلها و بنجاح مبهر فاق التوقعات و يهملون فريقهم دون متابعة دقيقة و تقديم النصائح المفيدة قبل اسبوع من مباراة الفيصلي الهامة و الخطيرة والتي سيكون لها انعكاساتها الإيجابية عند الفوز والسلبية عند الخسارة”.

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