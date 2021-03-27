الاتحاد السعودي تحت التهديد!

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي يواجه مشكلة قوية في صراعه مع الهلال والشباب على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية فإن الاتحاد السعودي مُهدد بخصم نقاط من رصيده في جدول ترتيب الدوري السعودي، بسبب عدم الالتزام مع نادي القادسية بشأن سداد المبلغ المتبقي من صفقة انتقال المهاجم هارون كمارا، البالغ 11 مليون ريال.

وأضاف المصدر: “إدارة نادي القادسية أرسلت طلبًا إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطلب فيه تطبيق عقوبات المادة 85 من لائحة الانضباط على نادي الاتحاد السعودي”.

سبب أزمة الاتحاد السعودي

وجاءت أزمة الاتحاد السعودي بسبب عدم الالتزام بتنفيذ قرار غرفة فض المنازعات، الخاص بضرورة دفع المبلغ المتبقي من صفقة انتقال المهاجم هارون كمارا إلى الاتحاد، والبالغ 11 مليون ريال.

وقامت إدارة القادسية بتعبئة النموذج الخاص بالمطالبة بتطبيق المادة 85 على الاتحاد السعودي، وأرسلته إلى اللجنة عبر البريد الإلكتروني، مرفقًا به جميع المستندات المطلوبة.

ويُنتظر بعد الإجراء الذي قامت به إدارة القادسية أن تمنح لجنة الانضباط مهلة 3 أيام لإدارة الاتحاد السعودي لتسديد المبلغ، وحال عدم الامتثال للقرار فإنه سيتم تطبيق عقوبة الخصم من النقاط من الفرق، ويتم تقدير النقاط المخصومة بحسب المبلغ الذي لم يتم سداده.

ويتواجد الاتحاد السعودي حاليًا في المركز الثالث بترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، و3 نقاط عن الشباب الوصيف.

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