لماذا رفض العمراني منصب نائب رئيس النصر السعودي؟

كشفت مصادر مقربة من نادي النصر السعودي أن المهندس، عبدالله العمراني، رفض تولي منصب نائب رئيس النادي، في مجلس إدارة مسلي آل معمر، حيث فضل أن يكون عضوًا عاديًا، في الوقت الحالي، نظرًا لبعض التزاماته.

وستقام انتخابات النصر الأول من أبريل المقبل، بعدما قررت وزارة الرياضة، حل مجلس إدارة صفوان السويكت، إثر التأكد من ارتكابه مخالفات إدارية ومالية، جسيمة.

وتقدم مسلي آل معمر وغانم بن مذيكر المطيري بأوراق ترشحهما على منصب رئيس نادي النصر السعودي، بعد حل مجلس الإدارة السابق برئاسة صفوان السويكت.

انتخابات مُنتظرة في النصر

وكان باب التقدم لرئاسة النصر قد تم إغلاقه أمس الجمعة، ويجد مسلي آل معمر تأييد كبير من أعضاء شرف النصر “الذهبيين”، بالإضافة إلى عدد كبير من الجماهير النصراوية.

وكشفت مصادر أنه سيتم ملاحقة رئيس النصر السعودي، صفوان السويكت، ومجلس الإدارة قانونيًا، إذا ثبت وجود أي هدر مالي، وأشارت إلى أن حل مجلس الإدارة لا يعني إبراء الذمة المالية.

وستشكل وزارة الرياضة لجنة لحصر ديون والتزامات النصر، لكنها لن تدفع أي مستحقات مالية تخص النادي، مع منع السويكت من الترشح لرئاسة النادي لفترة جديدة.

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