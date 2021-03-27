يخوض منتخب الامارات لقاء ودي أمام منتخب الهند يوم الاثنين المقبل، الموافق 29 مارس 2021، في إطار تحضيراته للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، وذلك على ملعب زعبيل في نادي الوصل.

يلعب منتخب الامارات في المجموعة السابعة للتصفيات ويحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط، جمعهم من 4 مباريات، حقق فوزين، وتعرض لهزيمتين، بينما يتصدر المجموعة منتخب فيتنام برصيد 11 بعد ان خاض مباراة زائدة عن المنتخب الاماراتي.

وتعادل المنتخب الاماراتي فى لقاءه الودي الأخير أمام نظيره المنتخب العراقي سلبياً ضمن الاستعدادت للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وذلك يوم 12-1-2021،

ويلتقي المنتخب الاماراتي نظيره منتخب ماليزيا ثان الترتيب برصيد 9 نقاط يوم 3-6-2021 ضمن الجولة السابعة من التصفيات، ثم يلتقي بعدها منتخبات (إندونيسيا وتايلاند وفيتنام).

على الناحية الاخير يلعب المنتخب الهندي في المجموعة الخامسة، ويحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط، مقابل 16 نقطة لمنتخب قطر المتصدر، ويتبقى للمنتخب الهندي، 3 مباريات أمام منتخبات (قطر وبنغلاديش وأفغانستان).

موعد مباراة منتخب الامارات ضد منتخب الهند فى يوم الفيفا والقنوات الناقلة

سيحين موعد مباراة منتخب الامارات ومنتخب الهند يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة منتخب الامارات ومنتخب الهند على قناة أبو ظبي الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات.

يذكر ان آخر مباراة جمعت بين المنتخب الاماراتي والمنتخب الهندي كانت فى كأس الأمم الاسيوية، وشهد اللقاء فوز منتخب الاماراتي بهدفين دون مقابل، يوم 10-1-2019 على ستاد مدينة زايد الرياضية.