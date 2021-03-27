نتيجة مباراة منتخب هولندا ومنتخب لاتفيا في بث مباشر اليوم تصفيات كأس العالم 2022 “الطاحونة تعود للدوران”

تعرف على نتيجة مباراة منتخب هولندا ومنتخب لاتفيا في أهم مباريات اليوم السبت 27-3-2021، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

حقق منتخب هولندا فوزه الأول فى التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 على حساب ضيفه منتخب لاتفيا بثنائية نظيفة، فى المباراة التي شهدت حضور 5 آلاف متفرج من جماهير الطواحين على ملعب “يوهان كرويف أرينا”.

وأنهى المنتخب الهولندى الشوط الأول من المباراة متقدمًا في النتيجة بهدفٍ دون رد، سجله مهاجم فريق فينورد “ستيفن بيرجويس” بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة (32).

ويعد هذا الهدف هو الأول لستيفن بيرجويس بقميص منتخب هولندا فى مباراته الـ23.

وفى الشوط الثانى، أحرز مهاجم إشبيلية “لوك دى يونج” الهدف الثاني للمنتخب الهولندي فى الدقيقة (69)، بعدما حول عرضية ممفيس ديباي برأسية قوية في شباك منتخب لاتفيا.

وكان المنتخب الهولندي قد تعرض للخسارة في الجولة الأولى أمام منتخب “تركيا” بنتيجة (4-2)، كما خسر منتخب لاتفيا هو الآخر أمام منتخب “الجبل الأسود” بنتيجة (2-1).

ويتصدر “منتخب تركيا” المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه اليوم على منتخب “النرويج”، وبفارق الأهداف عن منتخب “الجبل الأسود” الذي حقق انتصاره الثاني على حساب منتخب “جبل طارق”، فيما يتواجد منتخب هولندا في المركز الثالث بثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الرابع منتخب النرويج، وتحتل لاتفيا المركز الخامس دون رصيد، وهو نفس الأمر لمنتخب جبل طارق الذي يتذيل الترتيب.

ونقل بث مباشر مباراة منتخب هولندا ومنتخب لاتفيا على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي “حسن العيدروس”، كما نقل على قناة سبورت تي في 1 البرتغالية.

وأدارت لقاء المنتخب الهولندي والمنتخب اللاتفي، الحكمة الفرنسية “ستيفاني فرابرت”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

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