يلتقي منتخب الكويت نطيره منتخب لبنان يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 مارس 2021، وذلك فى إطار المباريات الودية الدولية للمنتخبات استعداداً لتصفيات قارة اسيا لمونديال 2022 فى قطر، وتقام المباراة على ملعب “ذياب عوانة” بمدينة دبي الإماراتية.

يتواجد منتخب الكويت في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات خاضها “الأزرق” حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل وتعرض للخسارة في مباراة واحدة.

وخاض المنتخب الكويتي مباراة ودية آخر الأسبوع الماضي أمام منتخب السعودية والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد، فى المباراة التي اقيمت على ملعب “مرسول بارك”، وسيكون المنتخب الكويتي على موعد مع منتخبي أستراليا والأردن في التصفيات الآسيوية يومي 3 و11 من شهر يونيو القادم.

فى المقابل يستكمل منتخب لبنان مبارياته الثلاث المتبقية في المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المزدوجة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وسيسعي الى تحقيق الفوز من أجل انتزاع بطاقة تأهل ثانية عن المجموعة لمتابعة تصفيات المونديال، حيث يحتل المنتخب اللبناني المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 8 نقاط، والذي يتصدرها منتخب تركمانستان برصيد 9 نقاط.

كان المنتخب اللبناني قد خاض مباراة ودية يوم 24 مارس الجاري أمام منتخب الأردن، ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وشهد اللقاء فوز النشامي بهدف نظيف.

موعد مباراة منتخب الكويت ضد منتخب لبنان فى يوم الفيفا والقنوات الناقلة

سيحين موعد مباراة منتخب الكويت ومنتخب لبنان يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة 12:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت السعودية، 10:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة منتخب الكويت ومنتخب لبنان الودية على القناة الكويتية الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات.

يذكر ان آخر مباراة جمعت بين منتخب الكويت ومنتخب لبنان كانت مباراة ودية ايضاً، وشهد اللقاء فوز الأزرق بهدف دون مقابل، يوم 11-10-2018.