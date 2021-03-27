يخوض منتخب السعودية مباراة قوية أمام نظيره منتخب فلسطين فى تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 30 مارس 2021، ضمن منافسات المرحلة الثانية والمؤجلة من يوم 4-6-2020، على “ستاد مدينة الملك سعود الرياضية” بمدينة الباحة السعودية.

يتواجد منتخب السعودية ومنتخب فلسطين فى المجموعة الرابعة والتي تضم كل من منتخبات (أوزبكستان – سنغفورة – اليمن)، ويتأهل الى نهائيات كأس العالم الذي سيقام فى قطر 2022 صاحب المركز الأول والثاني من كل المجموعات.

يحتل منتخب السعودية المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 حيث يملك الأخضر في رصيده 8 نقاط من انتصارين وتعادلين، وسيسعي الى تحقيق الفوز من أجل اقتناص صدارة المجموعة من منتخب أوزبكستان الاول برصيد 9 نقاط.

واستطاع منتخب السعودية حسم مواجهته أمام نظيره الكويتي بـ نتيجة 1/صفر الخميس الماضي، على ملعب “مرسول بارك”، في أولى مبارياته الودية ضمن الأجندة الدولية، استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم 2022.

فى المقابل يدخل منتخب فلسطين المباراة فى المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، جمعهم من فوز وحيد، وتعادل، بينما تعرض لثلاث هزائم، ويأمل الخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب السعودي اذا ما أراد الدخول فى المنافسة.

موعد مباراة منتخب السعودية ضد منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

سيحين موعد مباراة منتخب السعودية ضد منتخب فلسطين مساء يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة منتخب السعودية ومنتخب فلسطين على القناة السعودية الرياضية، ويتولي مهمة التعلق عليها المعلق الرياضي “فهد العتيبي”.

يذكر ان لقاء منتخب السعودية ومنتخب فلسطين فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 قد انتهت بالتعادل السلبي، وذلك يوم 15-10-2019، على ملعب فيصل الحسيني بالقدس.