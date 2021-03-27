من هي المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021؟

المنامة - ياسر ابراهيم - اتضحت صورة أكثر من نصف المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 وستكشف الأيام والأسابيع المقبلة عن بقية الفرق توالياً.



وانضمت مصر يوم الخميس في الخامس والعشرين أذار/مارس إلى قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون 2021 لترافق العديد من المنتخبات العربية التي ضمنت التواجد مسبقاً.



وبات عدد المنتخبات العربية المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 خمسة منتخبات هي مصر صاحبة الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالمسابقة وتونس التي دائماً ما تحضر بقوة في القارة السمراء وجزر القمر التي تتأهل لأول مرة في مسيرتها والجزائر حاملة لقب النسخة الفائتة والمغرب صاحبة التشكيلة المدججة بالنجوم.



وفقدت ليبيا فرصتها في الانضمام إلى المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا إلا أنّ العديد من المنتخبات العربية ما تزال حظوظها قائمة.

وينص نظام التأهل إلى كأس أمم أفريقيا على صعود بطل المجموعة ووصيفه من بين المجموعات المشاركة في التصفيات (12 مجموعة).



وشاركت الكاميرون في التصفيات رغم أنها ضامنة لتأهلها مسبقاً باعتبارها صاحبة الأرض، إذ أنها فرضت تأهل فريق واحد فقط من مجموعتها يرافقها إلى النهائيات، ليصبح مجموع عدد المتأهلين ككل 24 منتخباً.



وينص القانون على اعتماد المواجهات المباشرة للفصل بين أي فريقين متعادلين في النقاط بالتسلسل المتعارف عليه من نقاط إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة إلى عدد الأهداف المسجلة وغيرها.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أفريقيا

المجموعة

المنتخبات المتأهلة إلى كان 2021

الأولى

مالي - غينيا

الثانية

بوركينا فاسو

الثالثة

غانا

الرابعة

الغابون - غامبيا

الخامسة

المغرب

السادسة

الكاميرون

السابعة

مصر - جزر المقر

الثامنة

الجزائر - زيمبابوي

التاسعة

السنغال

العاشرة

تونس - غينيا الاستوائية

الحادية عشرة

كوت ديفوار

الثانية عشرة

نيجيريا

المصدر: بي إن سبورت