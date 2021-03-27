شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا أحدث المتأهلين لكأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهلت نيجيريا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم قبل أن تلعب اليوم السبت، لكنها ضمنت صدارة مجموعتها بعد الفوز بصعوبة 1-صفر خارج الأرض على جارتها بنين.

وضمنت نيجيريا الظهور في نهائيات كأس الأمم في الكاميرون في يناير من العام المقبل بعد تعادل ليسوتو مع سيراليون دون أهداف في وقت سابق اليوم، وتأكد وجودها ضمن أول مركزين.

وباتت بنين تحتاج إلى نقطة واحدة لتتأهل مع نيجيريا إلى النهائيات، وكانت المواجهة في طريقها إلى الانتهاء بالتعادل، قبل أن يستغل البديل بول أونواتشو ارتباكا في منطقة الجزاء ويسجل هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع.

وسيمثل فوز نيجيريا ضربة لآمال بنين، بينما سيحافظ على آمال سيراليون صاحبة المركز الثالث في التأهل وباتت تحتاج إلى الفوز على بنين يوم الثلاثاء لتتقدم إلى المركز الثاني وتتأهل إلى كأس الأمم.

وأصبح رصيد نيجيريا 11 نقطة مقابل سبع نقاط لبنين بينما تملك سيراليون أربع نقاط قبل خوض منافسات الجولة الأخيرة للتصفيات.

وباتت نيجيريا المنتخب رقم 17 الذي يضمن اللعب في كأس الأمم التي ستقام بمشاركة 24 منتخبا العام المقبل.

وستبدأ الجولة الأخيرة للتصفيات يوم الأحد وتختتم يوم الثلاثاء.

16 منتخبًا تتأهل رسميًا إلى نهائيات أمم أفريقيا