شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد يحفز لاعبي بيراميدز بمكافأة خاصة للفوز على الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، جلسة خاصة مع اللاعبين، قبل مباراتهم مع الرجاء المغربي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ورصد ممدوح عيد مكافأة خاصة للاعبي بيراميدز من أجل الفوز في المباراة الصعبة والمرتقبة أمام الرجاء المغربي، حيث يسعي الفريق لمواصلة مشواره المميز في الكونفيدرالية والفوز خارج الأرض.

وفي نفس السياق، بدأ الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الأرجنتيني أروابارينا دراسة الرجاء البيضاوي المغربي قبل مواجهته بالجولة الثالثة بالبطولة الكونفدرالية.

وقام الجهاز الفني بقيادة أروابارينا بمشاهدة لقائي الرجاء البيضاوي أمام نكانا ونامونجو بالبطولة الكونفدرالية والتعرف على لاعبي الفريق وطريقة لعبهم ونقاط لقوة والضعف بالفريق.