شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القنوات المفتوحة لمباراة مصر وجزر القمر في تصفيات الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منتخب مصر يواجه نظيره جزر القمر يوم الاثنين 29/3/2021، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائئات بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون هذا العام.

وكان منتخب مصر تأهل رسميا إلى نهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون 2021 بتعادله الإيجابي 1/1 مع منتخب كينيا خلال اللقاء الذي أقيم الخميس 25/3/2021 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات البطولة الأفريقية.

وسجل محمد مجدي قفشة هدف منتخب مصر في شباك كينيا عند الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون. وجاء الهدف بعدما تسلم محمد قفشة الكرة في مربع العمليات لمنتخب كينيا ويراوغ مدافع كينيا ويسدد الكرة بقوة في شباك المنتخب المنافس.

وسجل عبدالله حسن لاعب المنتخب الكيني في شباك منتخب مصر خلال اللقاء المقام حاليا بينهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وجاء الهدف عند الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني بعد زحمة كبيرة على الكرة داخل منطقة جزاء مصر، لتجد عبدالله حسن الذي يسدد الكرة في شباك محمد الشناوي، وتصبح النتيجة هدفًا لكل منتخب.

ويسعى المنتخب الوطني لحصد الثلاث نقاط أو التعادل لضمان صدارة المجموعة بشكل رسمي خاصة وأنه يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق هدفا وحيدا عن جزر القمر المتساوي مع الفراعنة في النقاط.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر في مشوار مصر خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية، لمشاهدة عودة تألق محمد صلاح الذي اختفى تماما خلال لقاء كينيا.

ويبحث عشاق الساحرة على تردد قناة مكسبي المفتوحة التي تنقل المباراة

تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر 29/3/2021

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

التردد: 11595