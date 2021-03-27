شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة جرز القمر بدون جماهير.. وهذا سر نقل تدريب المنتخب لبتروسبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر اتحاد الكرة المصري، على إقامة مباراة منتخب الفراعنة ضد مضيفه جزر القمر، المقررة مساء الإثنين المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن ختام تصفيات أمم إفريقيا، بدون حضور جماهيري.

وقال مصدر باتحاد الكرة إن المباراة سيحضرها 25 فردا فقط لكل منتخب، عبارة عن ممثلي المنتخب واتحاد اللعبة في كل بلد.

ولفت إلى أن تدريب منتخب مصر، غدا الأحد، سيقام في ملعب بتروسبورت، نظرا لأن منتخب جزر القمر سيتدرب على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن منتخبي مصر وجزر القمر ضمنا التأهل رسميًا إلى أمم إفريقيا، حيث يملك كل منهما 9 نقاط، ويتفوق الفراعنة فقط بفارق الأهداف، فيما يأتي منتخب كينيا ثالثا بـ4 نقاط ويتذيل توجو المجموعة بنقطتين.

ووصلت بعثة منتخب جزر القمر إلى مطار القاهرة، مساء امس الجمعة، استعدادا لمواجهة منتخب مصر، الاثنين المقبل، في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة بالكاميرون مطلع 2022.

كان في استقبال البعثة فريق العلاقات العامة بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة بالاتحاد، حيث أتموا إجراءات دخول البعثة بسهولة بمساعدة السلطات المعنية بمطار القاهرة.

ومن المنتظر، أن تقام مباراة منتخب مصر مع جزر القمر على ملعب استاد القاهرة الدولي في ختام التصفيات الافريقية ويدرس البدرى إجراء تعديلات على التشكيلة لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة كينيا وذلك بعد تاهل الفراعنة رسميا لأمم إفريقيا.