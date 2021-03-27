شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخسر وديًا من أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي بهدف للاشيء من نظيره أسوان في المباراة الودية التي جمعتهما «السبت» استعداداً لاستئناف الدوري.

جاء هدف المباراة الوحيد عند طريق الخطأ وسجله محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى في مرماه.

بدأ الاسماعيلي المباراة بتشكيل ضم كلاً من: محمد فوزي، محمد بيومى – أحمد كاستيلو – محمد هاشم – حسين السيد- محمد عادل – محمود دونجا- محمد صادق – شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف – شيلونجو.

وحرص جهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال على تجربة أكثر من خطة فنية فضلا عن إشراك عدة لاعبين في مراكز مختلفة للوقوف على مدى قدراتهم في تحقيق المرونة التكتيكية بغرض الاستعداد بالشكل الأمثل قبل استئناف المنافسات الرسمية.