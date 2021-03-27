شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يمنح لاعبي المصري راحة 24 ساعة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر على ماهر المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري منح لاعبي الفريق إجازة 24 ساعة عقب ودية البنك الأهلي التي أقيمت «السبت» في الإسماعيلية.

وتعادل المصري مع البنك الأهلي بهدفين لكل منهما في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري.

وقرر على ماهر دخول لاعبيه معسكر مغلق بداية من «الاثنين» استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقررة ضمن مباريات الدوري الممتاز يوم 3 من ابريل المقبل.