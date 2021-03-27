شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تهنىء «الخماسي الحديث» بفضية أحمد أشرف في كأس العالم بالمجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، التهنئة لاتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، بعد حصول أحمد أشرف على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث المقامة في المجر.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن التهنئة لاتحاد الخماسي الحديث على النتائج المميزة التي تحققت في بطولة كأس العالم وحصول أحمد الجندي على المركز الرابع وإسلام حامد على المركز السابع وعلي الدين سويلم على المركز الـ27 وحصول سلمى أيمن على المركز التاسع وأميرة قنديل على المركز الحادي عشر.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن منتخب الخماسي الحديث حقق نتائج مميزة في بطولة العالم الحالية وحصول أحمد أشرف على المركز الثاني والميدالية الفضية إنجاز كبير للرياضة المصرية التي تحقق في الفترة الحالية إنجازات كبيرة للغاية وذلك في ظل التركيز على المشاركة القوية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.