«الأولمبية» تهنىء «الخماسي الحديث» بفضية أحمد أشرف في كأس العالم بالمجر

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبية» تهنىء «الخماسي الحديث» بفضية أحمد أشرف في كأس العالم بالمجر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، التهنئة لاتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، بعد حصول أحمد أشرف على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث المقامة في المجر.
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن التهنئة لاتحاد الخماسي الحديث على النتائج المميزة التي تحققت في بطولة كأس العالم وحصول أحمد الجندي على المركز الرابع وإسلام حامد على المركز السابع وعلي الدين سويلم على المركز الـ27 وحصول سلمى أيمن على المركز التاسع وأميرة قنديل على المركز الحادي عشر.
وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن منتخب الخماسي الحديث حقق نتائج مميزة في بطولة العالم الحالية وحصول أحمد أشرف على المركز الثاني والميدالية الفضية إنجاز كبير للرياضة المصرية التي تحقق في الفترة الحالية إنجازات كبيرة للغاية وذلك في ظل التركيز على المشاركة القوية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.
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