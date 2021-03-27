شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحسم موقف أيمن أشرف من المشاركة مع الأهلي أمام المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى، نتيجة الفحوصات الطبية الجديدة المقرر أن يجريها أيمن أشرف الظهير الأيسر للأحمر غدا الأحد، لحسم موقفه من اللحاق بمواجهة المريخ السوداني، في دوري أبطال إفريقيا، بعدما اشتكى من خشونة في الركبة.

وكان محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، قد أكد في وقت سابق جاهزية أشرف، بينما نفى طبيب الفريق، أحمد أبوعبلة، هذا الأمر، موضحا أنه لم يطلع بعد على حالة اللاعب، بعد خروجه من معسكر الفراعنة.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى السودان، يوم 31 مارس لجاري، لملاقاة المريخ في 3 أبريل المقبل، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري الأبطال.

ويعاني الأهلي من الغيابات التي ضربت الجبهة اليسرى، بعد إصابة على معلول ومحمود وحيد، بينما اشتكى أيمن أشرف من خشونة بالركبة، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر.