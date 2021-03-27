شكرا لقرائتكم خبر مكتب محامين يطمح للاستيلاء على إدارة النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من دخول غانم بن مذيكر المطيري دائرة المنافسة على كرسي رئاسة النصر في الدقائق الأخيرة، إلا أن حظوظ منافسه مسلي آل معمر في تولي المنصب، لا تزال هي الأوفر، حيث يحظى بأصوات قائمة الأعضاء الذهبية وعلى رأسهم الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز.

ومن المنتظر أن يعمل المطيري الذي واجه سيلا من المطالبات الجماهيرية لسحب ملفه والمغادرة، وأن يختفي عن دائرة الترشح، رغم أنه قال في حسابه الشخصي في تويتر «إن ترشحه يأتي برغبة جماهير النصر والعضو الداعم له شخصيا»، حيث كتب «بفضل من الله وبرغبة من جمهور النصر العالمي، وبطلب من العضو الداعم لي، فقد تقدمت بملف ترشحي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر، أسأل الله لنا التوفيق بهذا الخطوة، وأن نكمل المسيرة في الإنجازات».

وعلمت «مكة» أنه لم يسبق لاسم المطيري الارتباط بنادي النصر، وأنه ليس له أي ميول نحو أي من الأندية السعودية وهو بعيد كليا عن الوسط الرياضي.

وضمت قائمة المطيري المحامي الذي يملك مؤسسة محاماة، بعد أن كان محاضرا في جامعة القصيم، وعضوا في العديد من الجمعيات القانونية ومستشارا لعدة شركات، 5 محامين يعملون في شركة واحدة وهم: هليل سعد الشميلان، أحمد حمزة خواجة، حمد العليا، حمد عبدالرحمن العليان، نايف مذكر المطيري.

في المقابل، يجد آل معمر ثقة كاملة من النصراويين مما دفعه لبدء الترتيبات لتشكيل مجلس لإدارة النادي المرجح أن يضم عبدالله العمراني كعضو لأول مرة منذ ابتعاده عن النادي في عهد إدارة الرئيس الأسبق الأمير فيصل بن تركي.

وكان نادي النصر، أغلق أمس الأول، باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، على أن يتم إعلان القائمة الأولية اليوم، وتقدم الطعون ضد المرشحين والناخبين غدا لينظر فيها يوم الثلاثاء، أي قبل يوم من إعلان القائمة النهائية للمرشحين والانتخابات. وسيكون يوم الخميس المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية.

وكان باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي وقيد الناخبين فتح يوم الاثنين الماضي عقب إعلان وزارة الرياضة إبعاد صفوان السويكت من رئاسة النادي.

والحاصلون على العضوية الذهبية بعد إعفاء السويكت:

الأمير خالد بن فهد، الأمير فيصل بن تركي، الأمير منصور بن سعود، الأمير فيصل بن عبدالرحمن، الأمير وليد بن بندر، مسلي آل معمر، إبراهيم المهيدب، فهد السيد، حسين واصلي، محمد العبد اللطيف، مسفر المطيري، بندر بن عبدالعزيز، فهد السيف، أديب العمري، عبدالعزيز العمري، سعد العجلان، سعدون المالكي، مشعل السفاعي، سلمان المالك، عبداللطيف الشثري، عبدالله العجلاني، محمد العمران، عبدالله الرشيد، عبدالله العمراني، تركي المشيقح، أيمن القاضي، فهد العجلان، يوسف القفاري، سامي السويلم، وطلال الرشيد.

عبدالغني: لا قلق من المستقبل

من جهة أخرى، أفاد المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، حسين عبدالغني أن النادي يسير وفق منهجية وخطط من قبل رجالاته على الصعيد الإداري، مبينا أن مستقبل النادي مطمئن، مقدما شكره للإدارة السابقة بقيادة صفوان السويكت، مطالبا بمواصلة المسيرة من أجل النصر وسمعته.

كما طالب عبدالغني اللاعبين بالتركيز في تهيئة وإعداد أنفسهم جيدا لمواجهة الفيصلي الأحد المقبل في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

و‏شهدت التدريبات مشاركة عبدالفتاح عسيري لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفعت وتيرة جاهزيته، وينتظر أن يكون في كامل جاهزيته لمباراة الفيصلي، فيما أكد الجهاز الطبي بقيادة التونسي حاتم جمعة للمدير الفني الين هورفات عدم اكتمال جاهزية المحترف الأرجنتيني بيتي مارتنيز وحاجته إلى جرعات لياقية مكثفة.