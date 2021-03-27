شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يضع الغزال وحمدى وعبد المنعم تحت التقييم لحسم عودتهم للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الثلاثى "عمرو جمال وأحمد عبد القادر حمدى ومحمد عبد المنعم" لاعبى الفريق الأحمر تحت التقييم قبل حسم موقفهم من العودة لصفوف الأهلى فى الصيف المقبل، لاسيما أن الثلاثى يقدمون عروضا جيدة مع أنديتهم فى الموسم الحالي.

وظهر عمرو جمال بمستوى جيد مع طلائع الجيش، فيما يواصل الثنائى حمدى وعبد المنعم تألقهما مع سموحة، لاسيما الأول الذى يقدم عرضا طيبا وبات من اللاعبين المهمين فى تشكيلة أحمد سامى بالفريق السكندرى، ومحط اهتمام من موسيماني الذى يحرص على متابعته بعناية قبل اتخاذ قرار عودته.

ويتوقف عودة عمرو جمال للأهلى على موقف المهاجمين الحاليين والمعارين، مثل أحمد ياسر ريان الذى اقترب من العودة، والرباعى الموجود والتر بواليا ومروان محسن وصلاح محسن ومحمد شريف، حيث ستكون عودته صعبة فى وجود الرباعى وحال تأكد عودة ريان.

ونفس الوضع بالنسبة لأحمد عبد القادر حمدى الذى يوجد أكثر من لاعب فى مركزه مثل قفشة وناصر ماهر ووليد سليمان وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، الأمر الذى يجعل عودته للفريق الأحمر على المحك.

وكذلك محمد عبد المنعم الذى بات مصير عودته مرهونا برحيل أحد المدافعين الحاليين لوجود 7 مدافعين بالفريق الأحمر مثل بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وسعد سمير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي.