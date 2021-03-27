شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لأيمن أشرف قبل المشاركة بمران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أيمن أشرف، لاعب الأهلي، لفحص طبي من قِبَل الجهاز الطبي للفريق الأحمر، بعد انتظام اللاعب في تدريبات فريقه، عقب استبعاده من قائمة المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة جزر القمر يوم الإثنين المقبل، في ختام تصفيات أمم أفريقيا 2022، لتحديد حالته الطبية.

ومن المقرر أن يشارك أيمن أشرف في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعي حال تأكد سلامته من الإصابة في الركبة، أو يستمر في أداء برنامج تأهيلي حال أظهر الفحص الطبي حاجة اللاعب للتأهيل من الإصابة.

ويعاني أيمن أشرف من الإصابة بخشونة في الركبة، وهي الإصابة التي تسببت في استبعاده من معسكر المنتخب، وكانت سببا في عدم استكمال مباراة فريقه الأخيرة ضد فيتا كلوب الكونغولي.

ومن المنتظر أن يكون أيمن أشرف جاهزا لقيادة الجبهة اليسرى لفريقه ضد المريخ السوداني في المباراة التي ستجمعهما يوم 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.