شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات أخيرة لرفع الإيقاف عن المستبعدين فى الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري محاولاته لإقناع الجهاز الفني لزعيم الثغر بقيادة العميد حسام حسن لرفع الإيقاف عن اللاعبين المستبعدين من الفريق وضمهم للتدريبات الجماعية بعد قرابة الشهر ونصف الشهر من الغياب عن الفريق السكندري.

وفي فبراير الماضي، أصدر حسام حسن تعليماته باستبعاد خمسة لاعبين من الاتحاد السكندرى هم "خالد قمر، عماد السيد، محمد عطوة، صبري رحيل، محمود رزق"، قبل أن ينضم تباعا صبرى رحيل ومحمود رزق ويبقى موقف الثلاثة الآخرين معلقا حتى الآن.

وفي وقت سابق، علق مصيلحي على موقف المستبعدين من المشاركة قائلا، "استبعاد بعض اللاعبين وجهة نظر فنية، وحدث حوار مع حسام حسن فى هذا الموضوع، ووعد بأن يعودوا بعد التوقف، وأكد أن ضغط المباريات لم يسمح بمنح الفرصة للمستبعدين".

ويسعى مصيلحي لعودة اللاعبين لمران الفريق خوفا من استغلال بعض الأندية الفرصة والتفاوض معهم للرحيل، خاصة أنهم من العناصر المهمة لدى الاتحاد السكندري ويحظون بثقة الجماهير والإدارة.

ولم يكشف حسام حسن عن سبب استبعاد اللاعبين الخمسة إلا بعد مرور 3 أسابيع من استبعادهم، حيث أكد أن عدم التزام اللاعبين فى التدريبات هو السبب الحقيقى وراء قرار الاستبعاد.