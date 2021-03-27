شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي لـ مانويل نوير: "عيد ميلاد سعيد يا صديقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الشناوى، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، على تهنئة مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بعيد ميلاده رقم 35، ونشر الشناوى عبر حسابه الشخصى على إنستجرام صوراً جمعته بالنجم الألماني خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونخ السابقة فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد يا صديقي".

وكان مانويل نوير قد توجه صوب الشناوي عقب نهاية مباراة الأهلي وبايرن ميونخ والتي فاز بها العملاق الأوروبي بهدفين نظيفين، ليصافحه ويهنئه بأدائه الجيد مع الفريق الأحمر خلال المباراة رغم الخسارة.



محمد الشناوي

ويحتفل مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، وأحد أفضل الحراس في العالم خلال آخر 10 سنوات، اليوم بعيد ميلاده الـ 35، اشتهر حارس مرمى البايرن والمنتخب الألماني بـ"جدار برلين"، نظراً لما يتميز به من تصديات جنونية وانطلاقات مثيرة فى وسط الملعب لإكساب فريقه قوة زائدة على مرمي الخصوم، بالإضافة إلى المهارات الرائعة في منطقة جزائه، كل هذا جعله فى قائمة الحراس الأفضل عبر تاريخ كرة القدم.

ويستعد الشناوى للمشاركة مع المنتخب الوطني في ختام مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2022، في لقاء تحصيل حاصل أمام جزر القمر، بعدما حصد الفراعنة تأشيرة التأهل عقب التعادل مع كينيا بالجولة الماضية بهدف لمثله.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر يوم الإثنين المقبل فى ختام تصفيات أمم افريقيا 2022 على ستاد القاهرة ستقام بدون جمهور، على أن يتم السماح لكل منتخب بحضور 25 فردا فقط أى 50 فردا للمنتخبين.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن قرار عدم حضور الجماهير يأتى تنفيذا لقرارات الكاف مؤخرا بعدم حضور الجماهير ضمن الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر في السادسة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفريقين بالتأهل للبطولة رسمياً.وخضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى لمسحة للكشف عن فيروس كورونا اليوم بمقر إقامة الفراعنة، وفقا لتعليمات الكاف قبل مباراة جزر القمر المحدد لها الاثنين المقبل.