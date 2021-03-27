شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخسر أمام أسوان بهدف نظيف ودياً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المواجهة الودية التى جمعت الإسماعيلى مع أسوان بخسارة الدراويش بهدف دون رد، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز عقب انتهاء التوقف الدولي، حيث سجل هدف المباراة الوحيد محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلى بالخطأ فى مرماه.

وضم تشكيل الاسماعيلي للقاء كلا من: حارس مرمى.. محمد فوزي، خط الدفاع.. محمد بيومى – أحمد كاستيلو – محمد هاشم – حسين السيد، خط الوسط.. محمد عادل – محمود دونجا، أمامهما.. محمد صادق – شكرى نجيب، خط الهجوم.. فخر الدين بن يوسف – شيلونجو.

قبل أن يشارك فى الشوط الثانى كل من: محمد صبحى ،محمد عمار ،مروان الصحراوى ، عبد الله جمعة ، محمد حسن ، عمر الوحش ، رضوان شريفى.

شهدت المباراة استحواذا كاملا للدراويش وسط سعى كامل لتنفيذ استراتيجية إيهاب جلال المدير الفنى والمتمثلة فى بناء الهجمات من الخلف للأمام بجانب الاستحواذ على الكرة فى منطقة وسط الملعب.

وحرص جهاز الدراويش بقيادة إيهاب جلال، على مدار اللقاء على تجريب أكثر من خطة فنية فضلا عن اشراك عدة لاعبين فى مراكز مختلفة للوقوف على مدى قدراتهم فى تحقيق المرونة الفنية بغرض الاستعداد بالشكل الأمثل قبل استئناف المنافسات الرسمية.

وعقب المباراة قام الخماسى عبد الله جمعة ومحمد عمار ومدحت فقوسة وعماد حمدى وزياد طارق بتدريبات خفيفة.