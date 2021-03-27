شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يشارك فى تدريبات الأهلي بعد عودة الفريق من رحلة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب كريم نيدفيد، لاعب وسط الأهلي، من العودة للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية عقب عودة البعثة الحمراء من السودان، بعد الانتهاء من مواجهة المريخ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعدما قطع اللاعب شوطا كبيرا للتعافى من الإصابة برشح فى الركبة.

وتحسنت حالة كريم نيدفيد بشكل جيد الفترة الأخيرة، ولم يشتك من رشح في الركبة ، وهي الإصابة التى عاودته منذ شهر بعدما كان قريبا من المشاركة فى التدريبات الجماعية، لتسبب تأجيل عودته للملاعب مدة شهر كامل.

ويؤدي كريم نيدفيد تدريبات تأهيلية في الوقت الحالي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي سواء بالجري حول الملعب أو التدرب في الجيم، على أن يكون جاهزا للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب العودة من السودان.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي المريخ يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، ويعود بعدها للقاهرة لمواصلة استعداداته لمواجهة سيمبا فى ختام دور المجموعات.

ويترقب كريم نيدفيد لاعب الأهلى المشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية بدءاً من أول أبريل المقبل، بعد انتهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة برشح فى الركبة والتى داهمته فى الأيام الماضية وأخرت موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعد غياب طويل عن المشاركة مع الأهلى قرابة العامين ومنذ الموسم قبل الماضي.

وتعرض كريم نيدفيد للإصابة بغضروف الركبة قبل أن يجرى عملية جراحية ويخضع لبرنامج تأهيلى، ولكن خطأ فى التأهيل تسبب فى تأخر عودة اللاعب، بعدما اشتكى من رشح فى الركبة لمدة طويلة، قبل أن يتعافى من الإصابة وينهى البرنامج التأهيلى ولكن مع بدء خوضه تدريبات الكرة عادت شكواه من رشح الركبة.