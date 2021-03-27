الامارات | بالفيديو.. "ميستيك غايد" بشعار غودولفين يمنح الإمارات لقب كأس دبي العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. "ميستيك غايد" بشعار غودولفين يمنح الإمارات لقب كأس دبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح الجواد "ميستيك غايد" بشعار غودولفين، دولة الإمارات لقب أشهر ألقاب سباقات الخيل في العالم (كأس دبي العالمي)، بقيادة الفارس لويس سيزار وإشراف المدرب مايكل ستيدام، بعدما قدم أداءً رائعاً في الشوط التاسع والرئيس برعاية طيران الإمارات، في أمسية النسخة الـ 25، التي أقيمت على مضمار "ميدان"، البالغ مجموع جوائزها 26.5 مليون دولار، بمشاركة 117 خيلاً من 11 دولة.

وأهدى "ميستيك غايد" الإمارات اللقب الـ 13 في الكأس العالمية، لتستمر الإمارات في صدارة الأكثر تتويجاً باللقب الأغلى على مستوى سباقات الخيول في العالم، مقابل ثمانية للولايات المتحدة، ولقب لكل من: أستراليا، والبرازيل، واليابان، والسعودية.

وحافظت غودولفين على اللقب للمرة الثالثة على التوالي، عقب الثنائية التاريخية التي حققها الجواد المعجزة "ثندر سنو" الذي يعد الخيل الوحيد الذي حقق لقب كأس دبي العالمي مرتين، بفوزه بالكأس في النسختين 23 و24.

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