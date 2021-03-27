اخبار الرياضه

الامارات | الشوط الثامن.. "مشرف" يهدي السعودية لقب "دبي شيماء كلاسيك"

0 نشر
أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثامن.. "مشرف" يهدي لقب "دبي شيماء كلاسيك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الجواد "مشرف" المملوك إلى الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل أول انتصارات المملكة العربية السعودية في أمسية كأس دبي العالمي، بعدما قاده الفارس ديفيد إيغان للفوز بالمركز الأول في شوط دبي شيماء كلاسيك.
 
وأكد "مشرف" أحقيته بالترشيحات التي وضعته في صدارة الخيول المرشحة للفوز باللقب بعدما سجل زمناً قدره 2:26:65 دقيقة، بينما جاء في المركز الثاني الجواد الياباني "كورونو جينسيس" المملوك إلى سانداي ريسينغ، وفي المركز الثالث الجواد الياباني "لافز أونلي يو" المملوك إلى دي إم إم دريم كلوب.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا