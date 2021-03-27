الامارات | الشوط الثامن.. "مشرف" يهدي السعودية لقب "دبي شيماء كلاسيك"

شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثامن.. "مشرف" يهدي السعودية لقب "دبي شيماء كلاسيك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الجواد "مشرف" المملوك إلى الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل أول انتصارات المملكة العربية السعودية في أمسية كأس دبي العالمي، بعدما قاده الفارس ديفيد إيغان للفوز بالمركز الأول في شوط دبي شيماء كلاسيك.



وأكد "مشرف" أحقيته بالترشيحات التي وضعته في صدارة الخيول المرشحة للفوز باللقب بعدما سجل زمناً قدره 2:26:65 دقيقة، بينما جاء في المركز الثاني الجواد الياباني "كورونو جينسيس" المملوك إلى سانداي ريسينغ، وفي المركز الثالث الجواد الياباني "لافز أونلي يو" المملوك إلى دي إم إم دريم كلوب.

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