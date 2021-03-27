شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يتفق مع أحمد جمعة على تمديد تعاقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة المهندس سمير حلبية، لإتفاق مع أحمد جمعة مهاجم الفريق لتمديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي عقد أحمد جمعة مع المصري بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة في يناير المقبل.

واتفق مجلس الإدارة مع جمعة على تمديد عقده لمدة موسمين جديدين ليستمر مع المصري حتي نهاية عام 2024.

وينتظر ان يعقد سمير حلبية رئيس النادي جلسة مع اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة من اجل توقيع العقود الجديدة.