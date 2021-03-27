شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يظهر بقميص تريزيجيه في أستون فيلا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر محمود عبدالرازاق شكيابالا لاعب الزمالك عدد من الصور على حسابه الخاص إنستجرام مرتديا قميص محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

وظهر الأباتشي الزملكاوي بقميص أستون فيلا الذي يحمل اسم محمود حسن تريزيجيه مع فريقه الإنجليزي، مما فسره البعض خلال التعلقيات على الصور بأن لاعب النادي الأهلي السابق أهدى الجوهرة السمراء قميصه خلال فترة التوقف الدولي.

شيكابالا بصورة محمود حسن تريزيجيه في أستون فيلا

شيكابالا بصورة محمود حسن تريزيجيه في أستون فيلا

شيكابالا بصورة محمود حسن تريزيجيه في أستون فيلا

شيكابالا بصورة محمود حسن تريزيجيه في أستون فيلا

ويستعد الزمالك المصري عقب عودة الدولين من المنتخب المصري فور انتهاء مباراة مصر وجزر القمر، لمواجهة مولودية الجزائر التي تعد مباراة فاصلة وحاسمة في مشوار الأبيض في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اصطحب نجله آدم لتدريبات الفريق التي أقيمت اليوم الجمعة، على ستاد عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي. وبحسب الموقع الرسمي للنادي، حرص لاعبو الزمالك على مصافحة آدم نجل شيكابالا وذلك بعدما خطف الأنظار في مران الفريق. ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.

وتقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، والإدارة التنفيذية بالنادي، بخالص التعازي لأسر شهداء حادث قطاري سوهاج، الذي وقع صباح الجمعة. كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم الجمعة 26- 3- 2021 بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.