شكرا لقرائتكم خبر عن شروط موسيمانى لعودة كهربا لتدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، عدة شروط قبل انتظام محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني، والمقدرة بـ200 ألف جنيه وإيقاف شهر يخوض خلالها تدريبات منفردة بعيدا عن المران الجماعي، والتى تنتهى أول أبريل المقبل.

وشدد المدرب على ضرورة أن يلتزم اللاعب بقرارات الجهاز الفنى بعد نزوله التدريبات، وألا يطلب المشاركة في المباريات أو يعترض حال عدم المشاركة في المباريات أو الاستبعاد من قائمة فريقه وعدم افتعال اللاعب مشاكل جديدة لأن تصدير اللاعب أي مشكلة جديدة ستكون نتيجتها طلب رحيله عن الأهلي، خلال فترة وجوده في قيادة المارد الأحمر، وعدم نزوله التدريبات الجماعية مجددا.

وطلب موسيمانى من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ابلاغ اللاعب بالشروط التي حددها حتى يتجنب أي عقوبات جديدة قد تكون تيجتها الخروج من النادى نهائيا وعرضه للبيع أو الإعارة خاصة أن المدرب أبدى استيائه الشديد من طريقة كهربا وكثرة مشاكلة التي تسببت في تغريمة مبالغ مالية طائلة الفترة الماضية فضلا عن غيابة الطويل عن المشاركة والتى أثرت سلبا على مستواه.

والتزم كهربا بالعقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفنى بعد رفضه مصافحة موسيمانى عقب مباراة فريقه ضد طلائع الجيش بالدوري، وتعامله بطريقة غير لائقة مع مدربه في غرفة خلع الملابس وتوسط أكثر من لاعب في صفوف الأهلى لحل أزمة موسيمانى مع كهربا للعفو عنه ونزوله التدريبات الجماعية لفريقه لكن المدرب تمسك بالمدة التي حددها في العقوبة حتى يكون عبرة لباقى اللاعبين في الفريق.