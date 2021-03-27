شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتعادل وديًا مع البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع نظيره فريق البنك الأهلي في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب فندق ميركيور الإسماعيلية ضمن استعدادت المصري لمباراته بالجولة السابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش والمقرر إقامتها في الثالث من أبريل المقبل.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم محمد عصام للبنك الأهلي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل مصطفى سلطان للمصري في الدقيقة العشرين، وفي الشوط الثاني نجح سعيدو سيمبوريه في إحراز هدف التقدم للمصري في الدقيقة الثامنة والعشرين، فيما تعادل كريم بامبو للبنك الأهلي في الدقيقة الحادية والثلاثين.

جاءت المباراة قوية وحماسية للغاية من جانب كلا الفريقين، وأثر الحماس الذي خاض به لاعبي الفريقين للمباراة على المستوى الفني للمباراة على مدار شوطيها.

بدأ الكابتن علي ماهر المباراة بتشكيل مكون من أحمد مسعود لحراسة المرمى، حجاج عويس، عمرو موسى، أحمد شوشة، علاء عطا لخط الظهر، فريد شوقي، ايزي ايميكا كثنائي ارتكاز لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي محمد عنتر، مصطفى سلطان، أحمد رفعت كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة أموتو.

الشوط الأول :

لم تستمر فترة جس النبض كثيرًا بين الفريقين، حيث تقدم محمد عصام بهدف مبكر للبنك الأهلي في الدقيقة العاشرة بتسديدة قوية من ناحية اليمين سكنت شباك الحارس أحمد مسعود، ليضغط المصري بقوة بعد شعور لاعبيه بحرج الموقف وتتوالى الهجمات، ومن إحداها ينطلق حجاج عويس بكرة من ناحية اليمين قبل أن يمرر كرة عرضية جميلة تتخطى الجميع لتجد رأس مصطفى سلطان الذي ارتقى للكرة ببراعة محرزًا هدف التعادل للمصري في الدقيقة العشرين، واستمر اللعب خلال الشوط الأول سجالًا بين الفريقين وإن مالت الكفة قليلًا لصالح المصري الذي سيطر على منطقة المناورات وشكلت هجماته الكثير من الخطورة على مرمى البنك الأهلي لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الشوط الثاني :

وعلى مدار الشوط الثاني دفع علي ماهر بأكثر من لاعب بهدف منح الفرصة لجميع لاعبيه، حيث دفع أولًا بكريم العراقي وسعيدو سيمبوريه وعمر كمال عبد الواحد بدلًا من علاء عطا وايزي ايميكا ومصطفى سلطان، ومنحت تلك التغييرات أفضلية كبيرة للمصري في منطقة وسط الملعب حيث واصل سيطرته على مجريات اللعب، في المقابل اعتمد الكابتن خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي على تأمين مرماه بالدفاع بأكثر عدد من اللاعبين مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، وفي الدقيقة العشرين من الشوط الثاني دفع علي ماهر بالثنائي اسلام صلاح وأحمد جمعة بدلًا من أحمد شوشة وأوستين أموتو.

ويواصل المصري ضغطه المستمر وفي الدقيقة الثامنة والعشرين يمرر أحمد رفعت عرضية جميلة يهيأها أحمد جمعة برأسه للمندفع من الخلف سعيدو سيمبوريه الذي لم يتوانى عن اسكانها الشباك محرزًا الهدف الثاني للمصري، ليلجأ علي ماهر الى دكة بدلاءه ويدفع بالثنائي اسلام عطية ومحمد جابر بدلًا من محمد عنتر وأحمد رفعت، ولم تمر سوى دقائق معدودة وينجح كريم بامبو مهاجم البنك الأهلي في ادراك هدف التعادل لفريقه من دربكة داخل منطقة الجزاء ليقتنص كريم بامبو الكرة وينجح في احراز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الحادية والثلاثين من الشوط الثاني، ولم يأت الوقت المتبقي من المباراة بجديد ليطلق حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما في تجربة ودية قوية لكلا الفريقين قبيل استئناف بطولة الدوري مطلع الأسبوع المقبل.