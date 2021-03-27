شكرا لقرائتكم خبر عن أعظم 100 شعار للأندية.. ميونخ 1860 الأول والأهلي الخامس والزمالك الـ 99 عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «من الأسود إلى الأحرف اللاتينية.. ومن الرموز إلى السفن؛ هذه هي أفضل شعارات لأندية كرة القدم لهذا القرن على الإطلاق».

نشر موقع «فور فور تو» البريطاني، تقريرًا استعرض خلاله أعظم 100 شعار لأندية حول العالم، نظرًا لقوة الشعار وما يرمز له من إرث وعراقة.

وجاء نادي ميونخ 1860 الألماني في صدارة ترتيب هذه الأندية، كما تواجدت 3 أندية مصرية في القائمة، حيث حل الأهلي في المركز الخامس، والزمالك في المركز الـ 99، أما المفاجأة فكانت في تواجد نادي بيراميدز في القائمة واحتلاله المركز الـ77.

وجاءت القائمة كالتالي:

المركز الأول: فريق ميونيخ 1860 الألماني.

شعارات الأندية

المركز الثاني: فريق أبردين الاسكتلندي.

شعارات الأندية

المركز الثالث: فريق أي سي ميلان الإيطالي.

شعارات الأندية

المركز الرابع: فريق أياكس امستردام الهولندي.

شعارات الأندية

المركز الخامس: فريق الأهلي المصري.

شعارات الأندية

المركز السادس: فريق أرسنال الإنجليزي وشعاره في الفترة ما بين (1936-1949).

شعارات الأندية

المركز السابع: فريق باري الإيطالي وشعاره في الفترة ما بين (2011-2013).

شعارات الأندية

المركز الثامن: فريق إيه إس روما الإيطالي.

شعارات الأندية

المركز التاسع: فريق أتالانتا الإيطالي.

شعارات الأندية

المركز العاشر: فريق أتالانتا يونايتد الأمريكي.

شعارات الأندية

وتحدث التقرير عن الأندية المصرية المتواجدة في القائمة قائلًا:

الأهلي المصري

أي فريق يجرؤ على كتابة "نادي القرن" على شارته الخاصة يستحق مكانًا في هذه القائمة.

يتضمن شعار نادي الأهلي طائر أسود ضخم، والكثير من النجوم واللون الذهبي. هذا ملكي. إنهم يفكرون كثيرًا في ناديهم وهو تصميم كبير وجريء يلفت الانتباه.

بيراميدز المصري

شعارات الأندية

احتل بيراميدز المركز الـ 77 فالفريق الذي تأسس عام 2008 بمسمى القديم «الأسيوطي» وتحول عام 2018 إلى فريق «بيراميدز» وبعد تغيير اسم النادي تغير شعار الفريق إلى شعار يشبه لوحات الرسام الأمريكي الكبير بوب روس.

الزمالك المصري

شعارات الأندية

وأتى الزمالك في المركز الـ 99 أي (قبل الأخير) على الرغم من تاريخ وعراقة إرث الفريق الأبيض وتم تغيير الشعار لأكثر من مرة منذ أن تأسس النادي في عام1911 ليصبح شعار درع أبيض محاط بخطين حمر وبه رجل ياخذ وضع الاستعداد لرمي القوس يكتب تحته نادي الزمالك.

وجاءت أندية عريقة في مراكز متأخرة حيث احتل شعار أتلتيكو مدريد الإسباني المركز الحادي عشر، وبرشلونة الإسباني في المركز الثاني عشر، وريال مدريد الإسباني في المركز التاسع والسبعون، وجاء ليفربول الإنجليزي في المركز السادس والخمسين، واحتل زينيت سانت بطرسبرج الروسي المركز الأخير.

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