شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى السعودى يهزم ليبيريا بثلاثية استعدادًا لأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن المنتخب السعودي الأولمبي «تحت 23 عاماً» من الفوز على نظيره الليبيري، السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة تجريبية، تزامناً مع الأجندة الدولية والتي تمتد حتى الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك ضمن إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر تنظيمها أواخر يوليو المقبل.

اعتمد سعد الشهري في البداية خلال المباراة التي احتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، على قائمة مكونة من محمد الربيعي في حراسة المرمى، وأمامه نواف بوشل، وخليفة الدوسري، وعبدالباسط هندي، وعبدالله حسون، وفي الوسط كل من ناصر العمران، ومختار على، وأيمن الخليف، وفواز الطريس، وسعد السلولي، وفي المقدمة حسن آل سليس.

وآلت نتيجة الشوط الأول إلى التعادل السلبي بين المنتخبين، حيث أجرى الشهري بعد ذلك 7 تغييرات دفعة واحدة، وسجل في أعقاب ذلك الأخضر أول أهداف اللقاء عبر محمد مران البديل في الدقيقة (55)، ثم رد المنتخب الليبيري بهدف التعادل (72).

ارتفعت وتيرة المواجهة بعد الهدفين، إذ أضاف المنتخب السعودي هدفه الثاني عبر حامد الغامدي (84)، ثم عاد الضيوف للتعديل مرة أخرى في الدقيقة (92)، ولكن الأخضر كان له الكلمة الأخيرة عندما نجح حسين العيسى في تسجيل الهدف الثالث (94).