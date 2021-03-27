شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق ملف التجديد لساسي وبن شرقي وزيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك غلق ملف التجديد للثلاثي فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

وأعلنت اللجنة تأجيل الملف إلى مابعد الانتهاء من مباريات الفريق في دوري المجموعات للبطولة الأفريقية أمام مولودية الجزائر وتونجيت الجزائري.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقررة يوم 3 ابريل المقبل في الجزائر ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المجموعات للبطولة الأفريقية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاثة لضمان الاستمرار في المنافسة على الصعود للدور قبل النهائي للبطولة.

ومن جانبه قال عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية للزمالك في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إن اللجنة قررت تأجيل ملف تجديد جميع اللاعبين لحين الانتهاء من مباريات دوري المجموعات وحسم التأهل للدور قبل النهائي.

وشدد الدردير، على انه لا صوت يعلو في الزمالك الآن سوي صوت كيفية التأهل للدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية وإسعاد الجماهير الزملكاوية التي لن تقبل بغير التأهل للدور التالي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في دوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي برصيد نقطتين جمعهما من التعادل مع مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي والخسارة ذهاباً واياباً من الترجي التونسي.