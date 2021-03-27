شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس بيراميدز: نمتلك أفضل حارس مرمى فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد عبدالله مدرب حراس مرمى بيراميدز، أن فريق الكرة يمتلك مجموعة من أهم وأفضل حراس المرمى في الكرة المصرية، بوجود الحارس المخضرم شريف إكرامي وزميله المتميز أحمد الشناوي، ومعهما الحارس الشاب الواعد عبدالرحمن أيمن، مشيرا إلى أن مركز حراسة مرمى بيراميدز في أمان تام بوجود الحراس الثلاثة.

أوضح مدرب حراس بيراميدز أن شريف إكرامي يقدم مستويات رائعة منذ بداية الموسم ويزود عن مرمى الفريق ببسالة ويعتبر من أهم حراس الدوري المصري وأحد أفضل حراس المرمى في الكرة المصرية على الإطلاق في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الفريق يمتلك كذلك أحمد الشناوي أحد أهم وأقوى الحراس الموهوبين في الكرة المصرية، وبيراميدز محظوظ بوجود هذا الثنائي الرائع في صفوفه، مشيرا إلى أن هناك مجموعة رائعة من الحراس الشباب يتم التعامل معهم وتجهيزهم بالاستفادة من وجود إكرامي والشناوي وبالتالي مركز حراسة مرمى بيراميدز في أمان كامل ولسنوات طويلة في ظل وجودهم.

خالد عبدالله أكد أن مركز حراسة مرمى بيراميدز لم يتأثر مطلقا بعد ابتعاد أحد الحراس عن الفريق للإيقاف، خاصة وأن بيراميدز يمتلك أبرز الحراس حاليا في الكرة المصرية ولن يتأثر مطلقا لأنه يمتلك الأفضل بالفعل سواء من حيث الخبرات المتمثلة في إكرامي والشناوي، أو الشباب الصاعد الواعد بسرعة الصاروخ.