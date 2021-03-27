شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يقف دقيقة حدادًا قبل انطلاق التدريبات على ضحايا قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي وجهازه المعاون وجميع اللاعبين، على الوقوف دقيقه حداد وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا قطار سوهاج، أمس الجمعة، في بداية مران الفريق اليوم على الملعب الفرعي باستاد القاهرة.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته بعد الحصول على راحة أمس الجمعة، وتم تقسيم المران على 3 فقرات الأولى للإعداد البدني والثانية للجمل التكتيكية واختتمه بتقسيمة في منتصف الملعب.

وجدد المدير الفني حديثه مع اللاعبين على أهميه الالتزام بتعليمات ناديه والجهاز الفني لفريقه من أجل المشاركة الفعالة التي تضمن للاعب فورمة المباريات.

وأكد غريب، متابعة الجهاز الفني المستمرة للمنتخبات التي تأهلت للدورة الأولمبية، بما فيها تصفيات أمريكا الشمالية التي تقام حاليًا ويتأهل منها فريقان لاكتمال عقد المنتخبات المشاركة بطوكيو 2020.

وسبق أن أكد علاء عبدالعزيز، مدير منتخب مصر الأولمبي، أن محمد صلاح نجم ليفربول، سيحصل على شارة قيادة الفراعنة، حال مشاركته في أولمبياد طوكيو.

وأدرج الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، اسم محمد صلاح على رأس القائمة المبدئية التي ستخوض منافسات أولمبياد طوكيو في الصيف المقبل.

وقال عبدالعزيز في تصريحات صحفية إن صلاح حال مشاركته في الأولمبياد سيكون قائد منتخب مصر، وأوضح أن الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي يتمتع بروح قتالية عالية.

ونوه أن طاهر محمد طاهر نجم الأهلي هو قائد منتخب مصر في معسكر مارس الجاري، مع غياب بعض الأسماء مثل رمضان صبحي نجم بيراميدز.